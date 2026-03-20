Лукашенко объяснил, почему не смог участвовать в заседании Совета мира - РИА Новости, 20.03.2026
16:18 20.03.2026
Лукашенко объяснил, почему не смог участвовать в заседании Совета мира
В мире, США, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Совет мира по Газе
Лукашенко не смог полететь на Совет мира из-за проверки белорусской армии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не смог участвовать в состоявшемся в феврале в США заседании "Совета мира" по Газе из-за проводившейся в тот период проверки готовности белорусской армии.
"Это основная была причина, почему я не смог улететь", - сказал Лукашенко, слова которого передает агентство Белта.
В ходе общения с журналистами он рассказал, что на состоявшихся накануне в Минске переговорах с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом американская сторона очень настаивала, чтобы он приехал на очередной "Совет мира".
"Я им сказал открыто и честно, почему я не смог посетить (первое заседание в Вашингтоне 19 февраля - ред.). Это не только потому, что там график, еще что-то. Вы же видели, я (в ходе проверки готовности - ред.) вздыбил всю армию... Ну и как я мог улететь? Мне что, оставить этот процесс? Нельзя", - сказал Лукашенко.
Он отметил, что во время проверки белорусской армии из-за рубежа звучали заявления о возможной направленности мероприятия против Украины, или Польши, или Литвы.
"Да нет, мы это делаем для себя. Я хочу убедиться, каково состояние нашей армии", - подчеркнул белорусский лидер.
Внезапная проверка белорусской армии проводилась по поручению президента страны с 16 января по 13 марта.
