15:38 20.03.2026
Лукашенко похвалил Пугачеву за использование репродуктивных технологий
МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко при обсуждении мер по улучшению демографической ситуации привел пример Аллы Пугачевой, использовавшей современные репродуктивные технологи и в 64 года ставшей мамой двоих детей, которых выносила суррогатная мать.
Лукашенко в пятницу заслушал доклад о проекте указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения" и высказался о морально-нравственном аспекте процедуры, сообщило агентство Белта.
"Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом - я в общем говорю про мужиков, - всячески надо как-то помогать", - сказал глава государства.
В связи с этим Лукашенко напомнил о примере Аллы Пугачевой, которая, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями, стала мамой двоих детей. "И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики", - сказал Лукашенко.
При подготовке проекта указа обсуждалась возможность использования женщинами для проведения бесплатной процедуры ЭКО собственных эмбрионов, которые хранятся в частных центрах. "Надо предоставить такую возможность", - считает президент.
Лукашенко сказал, что не нужно создавать дополнительные ограничения для женщин, и место, где хранились эмбрионы - в Белоруссии или за пределами страны не имеет принципиального значения. "Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать", - сказал Лукашенко.
Президент сказал, что надо использовать самые передовые технологии. "Деньги за мной", - пообещал Лукашенко.
В Белоруссии с 2021 года действует программа по предоставлению одной бесплатной попытки ЭКО за счет государства, благодаря которой за последние 4 года на свет появились 2528 малышей. В последнее время обсуждался вопрос о том, чтобы предоставлять бесплатно также и вторую попытку ЭКО, потому что первая попытка ЭКО приводит к беременности примерно в 40% случаев. В оставшихся 60% случаев женщины будут заинтересованы в проведении второй попытки.
