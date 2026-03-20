США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.03.2026
15:07 20.03.2026 (обновлено: 18:13 20.03.2026)
США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, заявил Лукашенко
США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.03.2026
США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, заявил Лукашенко
США на переговорах не ставят цель оторвать Белоруссию от РФ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в беседе с журналистами, рассказывая об итогах... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T15:07:00+03:00
2026-03-20T18:13:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
россия
александр лукашенко
сша
белоруссия
россия
в мире, сша, белоруссия, россия, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко
США не ставят цель оторвать Белоруссию от России, заявил Лукашенко

Лукашенко: США не преследуют цель оторвать Белоруссию от России

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. США на переговорах не ставят цель оторвать Белоруссию от РФ, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в беседе с журналистами, рассказывая об итогах состоявшихся в четверг переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником президента Соединенных Штатов Джоном Коулом, передает агентство Белта.
"Он подчеркнул, что со стороны США никогда в ходе переговоров не поднимался вопрос, чтобы оторвать Белоруссию от России, как об этом отдельные порой рассуждают и в самой России", - говорится в сообщении агентства.
"Да Господь с вами! Никогда американцы не ставили такой цели", - приводит агентство слова Лукашенко.
По его словам, на переговорах обсуждались многие вопросы, все международные проблемы. "Их интересовала моя точка зрения, как мы в этом регионе, как белорусы, наша власть это видят. Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы, и по России, по Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают", - сказал глава государства.
Ранее Лукашенко заявлял, что на переговорах с американцами не обсуждаются отношения Белоруссии с Россией и Китаем.
