14:22 20.03.2026 (обновлено: 14:32 20.03.2026)
Лукашенко раскрыл, что обсуждается на переговорах с США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что на переговорах с США обсуждаются ядерные материалы, передает агентство Белта. РИА Новости, 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/lukashenko-2081944725.html
БелТА: Лукашенко заявил, что на переговорах с США обсуждаются ядерные материалы

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что на переговорах с США обсуждаются ядерные материалы, передает агентство Белта.
Президент сказал, что в переговорной повестке не только работа посольств, но и тема ядерных материалов, уточняет агентство.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Вы же знаете, что у нас этих ядерных материалов немало. Под контролем, как когда-то договорились. МАГАТЭ видит, где мы храним эти ядерные материалы. Это тоже для них интересно в плане нераспространения оружия", - сказал Лукашенко, чьи слова привело агентство.
Глава государства сказал, что американцы самостоятельно обозначают те или иные вопросы.
"Большая сделка - это не только "политзаключенные", как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей", - сказал Лукашенко.
Президент подчеркнул, что ничего не просил у США взамен, даже по санкциям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Лукашенко анонсировал "большой договор" с США
