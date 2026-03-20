Лукашенко анонсировал "большой договор" с США - РИА Новости, 20.03.2026
14:14 20.03.2026 (обновлено: 18:24 20.03.2026)
Лукашенко анонсировал "большой договор" с США
Минск и Вашингтон готовятся заключить большую сделку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 20.03.2026
Лукашенко анонсировал "большой договор" с США

Лукашенко анонсировал большую сделку с американцами

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с американской делегацией во главе со спецпосланником США Джоном Коулом
МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Минск и Вашингтон готовятся заключить большую сделку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Я что, отпираться буду? Для Беларуси это важно, и для меня в том числе", — цитирует его агентство Белта.

Накануне Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом. На встрече он заявил, что не видит особых проблем по теме политзаключенных в стране и вопросам совместной повестки — Минск готов следовать договоренностям с Вашингтоном.
"Большая сделка — это не только "политзаключенные", как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей", — добавил белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что США не ставят целью оторвать Белоруссию от России.
"Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы, и по России, по Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают", — отметил Лукашенко.
Кроме того, он рассказал, что представил американцам свой вариант окончания конфликта с Ираном. Обсуждалась и проблема ядерных материалов. При этом, по его словам, он не просил ничего у Вашингтона взамен, даже по санкциям.
Лукашенко также сообщил, что президент США пригласил его встретиться у него дома во Флориде.
