Лукашенко анонсировал "большой договор" с США

МИНСК, 20 мар — РИА Новости. Минск и Вашингтон готовятся заключить большую сделку, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Накануне Лукашенко провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпосланником Джоном Коулом. На встрече он заявил, что не видит особых проблем по теме политзаключенных в стране и вопросам совместной повестки — Минск готов следовать договоренностям с Вашингтоном.
"Большая сделка — это не только "политзаключенные", как они говорят. Хотя и я их постоянно поправляю, что у нас политзаключенных нет, потому что у нас нет политических статей", — добавил белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что США не ставят целью оторвать Белоруссию от России.
"Я изложил свою точку зрения, свои подходы. В том числе в этом плане, когда они задавали вопросы, и по России, по Китаю. Но я их предупредил: это наши не просто союзники, это близкие нам государства. И я хочу, чтобы американцы это учитывали. Надо отдать им должное, они это учитывают", — отметил Лукашенко.
Кроме того, он рассказал, что представил американцам свой вариант окончания конфликта с Ираном. Обсуждалась и проблема ядерных материалов. При этом, по его словам, он не просил ничего у Вашингтона взамен, даже по санкциям.
