Лукашенко рассказал, что нужно для счастья белорусской женщины

МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что счастье белорусской женщины – в детях.
Лукашенко в пятницу заслушал доклад правительства о проекте указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения".
"Я как президент, а вы как мои подчиненные - мы должны делать все, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети - это счастье нашей женщины", - приводит слова президента агентство Белта.
Он подчеркнул, что "нужно делать все, чтобы женщина была счастлива, а счастье женщины - в детях". "Конечно, дети - это святое. Вы мое отношение к детям знаете", - акцентировал Лукашенко.
Президент обратил внимание, что со стороны государства должны быть приняты все необходимые меры, созданы все условия, чтобы женщины могли иметь детей. "Вот это главное и для Года женщины (объявлен в Белоруссии в 2026 году – ред.), и в последующем на всю ее жизнь. Поэтому давайте исходить из этого", - сказал Лукашенко чиновникам.