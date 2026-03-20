Лукашенко рассказал, что нужно для счастья белорусской женщины - РИА Новости, 20.03.2026
13:38 20.03.2026 (обновлено: 13:39 20.03.2026)
Лукашенко рассказал, что нужно для счастья белорусской женщины
Лукашенко рассказал, что нужно для счастья белорусской женщины - РИА Новости, 20.03.2026
Лукашенко рассказал, что нужно для счастья белорусской женщины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что счастье белорусской женщины – в детях. РИА Новости, 20.03.2026
белоруссия
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, что нужно для счастья белорусской женщины

Лукашенко: счастье белорусской женщины заключается в детях

МИНСК, 20 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что счастье белорусской женщины – в детях.
Лукашенко в пятницу заслушал доклад правительства о проекте указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения".
"Я как президент, а вы как мои подчиненные - мы должны делать все, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети - это счастье нашей женщины", - приводит слова президента агентство Белта.
Он подчеркнул, что "нужно делать все, чтобы женщина была счастлива, а счастье женщины - в детях". "Конечно, дети - это святое. Вы мое отношение к детям знаете", - акцентировал Лукашенко.
Президент обратил внимание, что со стороны государства должны быть приняты все необходимые меры, созданы все условия, чтобы женщины могли иметь детей. "Вот это главное и для Года женщины (объявлен в Белоруссии в 2026 году – ред.), и в последующем на всю ее жизнь. Поэтому давайте исходить из этого", - сказал Лукашенко чиновникам.
Эйсмонт рассказала, какие женщины пожаловались Лукашенко, что их обижают
11 марта, 21:48
 
