Италия выразила надежду, что Ливия решит проблему газовоза Arctic Metagaz - РИА Новости, 20.03.2026
15:03 20.03.2026
Италия выразила надежду, что Ливия решит проблему газовоза Arctic Metagaz
Италия выразила надежду, что Ливия решит проблему газовоза Arctic Metagaz

РИМ, 20 мар - РИА Новости. Итальянские власти рассчитывают, что решением проблемы российского газовоза Arctic Metagaz, который дрейфует в Средиземном море, займется Ливия, заявил представитель итальянской службы гражданской обороны Пьерфранческо Демилито.
Ранее в пятницу он сообщил, что дрейфующий корабль находится в 50 морских милях от побережья Ливии и движется на юг.
"Если бы корабль находился в зоне итальянской ответственности, мы бы вмешались, но сейчас ливийские власти должны решить, действовать ли самим или запрашивать ли помощь у других государств или Европейской комиссии", - заявил Демилито на закрытой пресc-конференции в Ассоциации иностранной прессы в Риме, где присутствовал корреспондент РИА Новости.
"Мы надеемся, что сейчас кто-то возьмет на себя эту задачу", - заключил представитель службы ГО.
Минтранс РФ 3 марта сообщил, что российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
Экипаж газовоза "Арктик Метагаз", атакованного ВСУ, вернулся в Мурманск
Вчера, 14:53
 
