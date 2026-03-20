Ливан предъявил россиянину Гречушкину обвинение по 25 статьям

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Ливан предъявил россиянину Игорю Гречушкину, задержанному по делу о взрыве в Бейруте, обвинение более чем по 25 статьям, несколько из них предусматривали смертную казнь, сообщила РИА Новости адвокат россиянина Екатерина Димитрова.

Ранее Димитрова сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.

"Игорю было предъявлено обвинение более чем по 25 статьям, по нескольким из которых предусматривалась смертная казнь", - рассказала она агентству.

Как отметила Димитрова, суд даже отложил первое заседание по делу, так как хотел удостовериться, что Гречушкин не будет казнен.

"Суд посчитал, что со стороны Ливана недостаточно гарантий ее (смертной казни – ред.) неприменения, и отложил заседание, предоставив возможность такие гарантии представить", - сказала она.

Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола . Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии , куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра . В декабре суд отказался экстрадировать его в Ливан, а 22 января апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.