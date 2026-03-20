https://ria.ru/20260320/livan-2081861217.html
Ливан предъявил россиянину Гречушкину обвинение по 25 статьям
Ливан предъявил россиянину Гречушкину обвинение по 25 статьям - РИА Новости, 20.03.2026
Ливан предъявил россиянину Гречушкину обвинение по 25 статьям
Ливан предъявил россиянину Игорю Гречушкину, задержанному по делу о взрыве в Бейруте, обвинение более чем по 25 статьям, несколько из них предусматривали... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T08:20:00+03:00
2026-03-20T08:20:00+03:00
2026-03-20T08:20:00+03:00
в мире
ливан
бейрут
болгария
интерпол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_0:273:2541:1702_1920x0_80_0_0_b426dac759599d479c9546bbffa2f616.jpg
https://ria.ru/20260320/grechushkin-2081852874.html
https://ria.ru/20260320/livan-2081858493.html
ливан
бейрут
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_272:0:2541:1702_1920x0_80_0_0_645a380db193d6ba416599e78623ee2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, бейрут, болгария, интерпол
В мире, Ливан, Бейрут, Болгария, Интерпол
Ливан предъявил россиянину Гречушкину обвинение по 25 статьям
РИА Новости: Ливан предъявил Гречушкину обвинение более чем по 25 статьям
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Ливан предъявил россиянину Игорю Гречушкину, задержанному по делу о взрыве в Бейруте, обвинение более чем по 25 статьям, несколько из них предусматривали смертную казнь, сообщила РИА Новости адвокат россиянина Екатерина Димитрова.
Ранее Димитрова сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.
"Игорю было предъявлено обвинение более чем по 25 статьям, по нескольким из которых предусматривалась смертная казнь", - рассказала она агентству.
Как отметила Димитрова, суд даже отложил первое заседание по делу, так как хотел удостовериться, что Гречушкин не будет казнен.
"Суд посчитал, что со стороны Ливана
недостаточно гарантий ее (смертной казни – ред.) неприменения, и отложил заседание, предоставив возможность такие гарантии представить", - сказала она.
Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута
в 2020 году. Его задержали в Болгарии
по ордеру Интерпола
. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии
, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра
. В декабре суд отказался экстрадировать его в Ливан, а 22 января апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погибли 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.