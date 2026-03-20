Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/livan-2081861217.html
Ливан предъявил россиянину Гречушкину обвинение по 25 статьям
Ливан предъявил россиянину Игорю Гречушкину, задержанному по делу о взрыве в Бейруте, обвинение более чем по 25 статьям, несколько из них предусматривали... РИА Новости, 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/grechushkin-2081852874.html
https://ria.ru/20260320/livan-2081858493.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979516720_272:0:2541:1702_1920x0_80_0_0_645a380db193d6ba416599e78623ee2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВиды южной части пригорода Бейрута
Виды южной части пригорода Бейрута - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Виды южной части пригорода Бейрута . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Ливан предъявил россиянину Игорю Гречушкину, задержанному по делу о взрыве в Бейруте, обвинение более чем по 25 статьям, несколько из них предусматривали смертную казнь, сообщила РИА Новости адвокат россиянина Екатерина Димитрова.
Ранее Димитрова сообщила РИА Новости, что болгарские власти освободили Гречушкина.
Болгария
Прокуратура Болгарии обжаловала решение по делу Гречушкина
06:11
"Игорю было предъявлено обвинение более чем по 25 статьям, по нескольким из которых предусматривалась смертная казнь", - рассказала она агентству.
Как отметила Димитрова, суд даже отложил первое заседание по делу, так как хотел удостовериться, что Гречушкин не будет казнен.
"Суд посчитал, что со стороны Ливана недостаточно гарантий ее (смертной казни – ред.) неприменения, и отложил заседание, предоставив возможность такие гарантии представить", - сказала она.
Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра. В декабре суд отказался экстрадировать его в Ливан, а 22 января апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погибли 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Ливан может задержать россиянина Гречушкина, заявила адвокат
07:47
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала