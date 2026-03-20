Ливан может задержать россиянина Гречушкина, заявила адвокат
Отказ болгарского суда экстрадировать россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте, не лишает Ливан права его задержать, рассказала РИА... РИА Новости, 20.03.2026
Димитрова: отказ Болгарии выдать Гречушкина не лишает права задержать его
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Отказ болгарского суда экстрадировать россиянина Игоря Гречушкина, задержанного по делу о взрыве в Бейруте, не лишает Ливан права его задержать, рассказала РИА Новости его адвокат Екатерина Димитрова.
"Отказ в экстрадиции не означает отмену "красного уведомления" и не лишает Ливан
права задержать его или потребовать задержания в стране, с которой у Ливана есть соглашение о взаимной правовой помощи по вопросам экстрадиции", - сообщила Димитрова.
Адвокат объяснила, что у Болгарии
с Ливаном есть соответствующее соглашение, а у Кипра
, где сейчас находится Гречушкин, – нет.
"Игорь не оправдан - болгарский суд лишь отказался его экстрадировать из-за недостаточных гарантий относительно (неприменения – ред.) смертной казни", - подчеркнула Димитрова.
Гречушкин владел судном, груз которого позднее взорвался в порту Бейрута
в 2020 году. Его задержали в Болгарии по ордеру Интерпола
. Арест провели 6 сентября в аэропорту болгарской столицы Софии
, куда 48-летний россиянин прибыл с Кипра. В декабре суд отказался экстрадировать его в Ливан, а 22 января апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.
Мощный взрыв прогремел 4 августа 2020 года в морском порту Бейрута. По официальной версии, озвученной властями, причиной взрыва в порту стала детонация 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры (или нитрата аммония), конфискованной таможенными службами в 2014 году с сухогруза Rhosus и хранившейся на складе. Детонации предшествовало возгорание аммиачной селитры во время сварочных работ. В итоге погиб 121 человек, более 6 тысяч пострадали, 300 тысяч человек остались без крова, почти полностью были разрушены два прибрежных жилых квартала.