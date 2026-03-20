Лавровый лист помог женщине выиграть в лотерею более 2,8 миллиона рублей
2026-03-20T08:23:00+03:00
"Национальная Лотерея": жительница Москвы выиграла 2,8 миллиона рублей в лотерею
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лавровый лист в кошельке помог москвичке выиграть более 2,8 миллиона рублей в лотерею, рассказали РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Лавровый лист в кошельке и немного удачи – именно так москвичка Нелли объясняет свой выигрыш в лотерее "Великолепная 8". Билет за 60 рублей принёс ей более 2,8 миллиона рублей", - отмечают в компании.
В лотереях победительница участвует недавно – с ноября прошлого года, саму игру Нелли выбрала спонтанно: "Я даже не вникала в правила, если честно. Просто купила три билета по 60 рублей – и один из них оказался счастливым", - делится она.
Счастливой новостью Нелли уже успела поделиться с сыном. Полученные средства победительница планирует направить на закрытие кредитов. При этом свою удачу она объясняет просто: немного везения, немного интуиции – и, возможно, тот самый лавровый лист в кошельке.
"Победы наших участников – это реальные истории людей, которые сделали шаг к своей мечте. И следующим победителем вполне можете стать вы", – отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи".