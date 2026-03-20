В МВД опровергли заявления Лерчек о якобы запрете на посещение врачей - РИА Новости, 20.03.2026
19:10 20.03.2026 (обновлено: 20:22 20.03.2026)
В МВД опровергли заявления Лерчек о якобы запрете на посещение врачей
В ГУ МВД Москвы опровергли сообщения о том, что блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) не разрешали посещать больницы во время следствия. РИА Новости, 20.03.2026
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
Блогер Валерия Чекалина, обвиняемая в незаконных валютных операциях с использованием подложных документов, на заседании в Гагаринском суде в Москве
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В ГУ МВД Москвы опровергли сообщения о том, что блогеру Лерчек (Валерии Чекалиной) не разрешали посещать больницы во время следствия.
«
"Сегодня в средствах массовой информации и сети Интернет получило распространение заявление гражданки, которой инкриминируется незаконный вывод за границу более 250 миллионов рублей, о якобы запрете ей посещения лечебных учреждений в период следствия. Указанная информация не соответствует действительности", — говорится в публикации в MAX.
Ранее Валерия Чекалина попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить действия правоохранителя, не позволившего ей пойти ко врачу, несмотря на неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота. К обращению она приложила выписной эпикриз из НМИЦ Онкологии имени Н. Н. Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.
В конце февраля блогер родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее нашли рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс лучевой терапии. Как рассказала адвокат Юлия Лисановская, из-за болезни у Чекалиной появились проблемы со зрением.
В понедельник суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе 250 миллионов рублей и отменил домашний арест.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го блогер и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.
