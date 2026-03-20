Защита Лерчек неоднократно получала отказ на просьбы отпустить ее к врачу

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Защита блогера Лерчек (Валерий Чекалиной), которая проходит лечение от рака, за время нахождения ее под домашним арестом подавала более 10 ходатайств следователю с просьбой отпустить ее к врачу, но получала отказы, следует из ее заявления в распоряжении РИА Новости.