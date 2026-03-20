Защита Лерчек неоднократно получала отказ на просьбы отпустить ее к врачу

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Защита блогера Лерчек (Валерий Чекалиной), которая проходит лечение от рака, за время нахождения ее под домашним арестом подавала более 10 ходатайств следователю с просьбой отпустить ее к врачу, но получала отказы, следует из ее заявления в распоряжении РИА Новости.
В феврале Валерия Чекалина родила четвертого ребёнка, на следующий день после выписки ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее диагностирован рак желудка 4-й стадии. Сейчас блогер проходит лечение в НМИЦ Онкологии имени Блохина. Гагаринский суд Москвы в минувший понедельник выделил в дело о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ в отношении нее в отдельное производство и приостановил до выздоровления. Кроме того, суд заменил ей домашний арест на запрет определенных действий, в рамках которого она может перемещаться без запроса специального разрешения. Отец ее новорождённого ребенка писал в соцсетях, что ранее ей приходилось обращаться к следствию за разрешением на посещение врача, однако Чекалина получала отказы.
В связи с этим Лерчек подала заявление на имя председателя СКР Александра Бастрыкина, в котором просит проверить действия следователя (текст документа имеется в распоряжении РИА Новости). "Всего по делу было заявлено более 10 ходатайств и жалоб о разрешении выезда к врачу", - указывается в заявлении Чекалиной. Там отмечается, что защита получала отказы.
К заявлению защита приложила выписной эпикриз из НМИЦ Онкологии имени Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.