Лерчек обвинила следователя в отказе ей посетить врача
Валерия Чекалина попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить действия следователя, якобы не позволившего ей посетить врача во время домашнего ареста,... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:15:00+03:00
Лерчек попросила проверить действия следователя за отказ ей посетить врача
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Валерия Чекалина попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить действия следователя, якобы не позволившего ей посетить врача во время домашнего ареста, говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Лерчек утверждает, что ей запретили обратиться в больницу, несмотря на неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота.
"Всего <...> было заявлено более десяти ходатайств <...> о разрешении выезда к врачу", — говорится в документе.
К нему также приложили выписной эпикриз из НМИЦ Онкологии имени Н. Н. Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.
В конце февраля блогер родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее нашли рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс лучевой терапии. Как рассказала адвокат Юлия Лисановская, из-за болезни у Чекалиной
появились проблемы со зрением.
В понедельник суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе 250 миллионов рублей и отменил домашний арест.
По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022-го блогер и ее бывший супруг Артем продавали фитнес-марафоны и вместе с партнером Романом Вишняком и соучастниками перевели более 251,5 миллиона рублей в ОАЭ. При этом банку они предоставили документы c ложными сведениями.