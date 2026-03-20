Лерчек обвинила следователя в отказе ей посетить врача

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Валерия Чекалина попросила главу СК Александра Бастрыкина проверить действия следователя, якобы не позволившего ей посетить врача во время домашнего ареста, говорится в заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Лерчек утверждает, что ей запретили обратиться в больницу, несмотря на неоднократные жалобы на состояние здоровья и боли в области живота.

"Всего <...> было заявлено более десяти ходатайств <...> о разрешении выезда к врачу", — говорится в документе.

К нему также приложили выписной эпикриз из НМИЦ Онкологии имени Н. Н. Блохина, а также хронологическую справку о действиях следователя и руководителя группы по уголовному делу.

В конце февраля блогер родила четвертого ребенка. Спустя несколько дней ее госпитализировали в онкологическую реанимацию. У нее нашли рак желудка четвертой стадии. Сейчас она проходит курс лучевой терапии. Как рассказала адвокат Юлия Лисановская, из-за болезни у Чекалиной появились проблемы со зрением.

В понедельник суд приостановил в отношении нее производство по делу о выводе 250 миллионов рублей и отменил домашний арест.