Галась: привлечение инвестиций – залог устойчивой бюджетной системы Кубани

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сохранение налогооблагаемой базы и привлечение инвестиций является залогом устойчивой, стабильной, сбалансированной бюджетной системы Краснодарского края, сообщил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась в рамках расширенной коллегии министерств экономики и финансов региона.

В мероприятии также приняли участие вице-губернатор Александр Руппель, глава города-курорта Анапа Светлана Маслова, руководители профильных ведомств и представители всех 44 муниципалитетов региона.

"Перед финансово-экономическим блоком стоит задача стопроцентной мобилизации. Сохранение налогооблагаемой базы и привлечение инвестиций — это залог устойчивой, стабильной, сбалансированной бюджетной системы Краснодарского края. Сегодня происходит реальная трансформация инвестиционных подходов. Битва за каждого инвестора должна быть максимальной, а мы — максимально комфортными для работы", – сказал Галась в рамках расширенной коллегии.

Он добавил, если инвестор сталкивается не с экономическими сложностями, а с бюрократическим барьером — это абсолютно недопустимо и должно становиться предметом пристального рассмотрения властей с соответствующими выводами.

Первый замглавы региона также добавил, что в текущем году основная задача – сохранить положительную траекторию роста ВРП края не менее 2,6% и преодолеть планку ВРП в 6,3 триллиона рублей. Драйверами роста выступят промышленность, сельское хозяйство, общественное питание, строительство, розничная торговля. Темпы роста инвестиций в основной капитал составят 102% в 2026 году. В целом же ожидается, что в ближайшие три года в экономику края будет вложено порядка 4,2 триллиона рублей.

"Финансовые итоги 2025 года позволили сохранить все приоритеты политики края последних лет – в полном объеме выполнить социальные обязательства, продолжать развивать экономику и инфраструктуру. В консолидированный бюджет края в 2025 году поступило 599 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. Сегодня оптимизация и приоритизация расходов необходима и на местном уровне. Положения "майских указов" по оплате труда работников бюджетной сферы должны строго выполняться", – сказал в рамках расширенной коллегии Галась.

В свою очередь, Руппель отметил, что в прошлом году практический каждый четвертый муниципалитет края поставил собственный рекорд по объему инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям. Новороссийск, Ейский, Каневской и Славянский районы ставят исторические рекорды второй год подряд.

"В целом по всем статистическим показателям лидирующие места в части работы с инвестициями заняли Северский район, Туапсинский округ, Геленджик, Новороссийск и Белореченский район. 2026 год требует полной мобилизации всех управленческих ресурсов. Экономике критично важен каждый проект, каждый инвестор, каждый предприниматель, каждый рубль налогов и инвестиций. По поручению губернатора (Вениамина Кондратьева – ред.) мы оцифровали все активные инвестпроекты в регионе. Отныне каждый проект – не абстракция, а конкретная дорожная карта с контрольными точками по каждому этапу", – сказал в рамках расширенной коллегии Руппель.

Министр экономики Алексей Юртаев и министр финансов Александр Кнышов в своих докладах обозначили основные направления для развития муниципалитетов в 2026 году, точки и имеющиеся резервы для роста. Также в рамках коллегии выступил глава Ейского района Роман Бублик с итогами первого года реализации Стратегии "Кубанское Приазовье до 2030 года".