12:21 20.03.2026
Постпред при ООН: Куба готова обсуждать с США любые вопросы
Постпред при ООН: Куба готова обсуждать с США любые вопросы
Куба готова обсуждать с США любые вопросы, в том числе говорить о демократии, но не потерпит агрессии, заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон. РИА Новости, 20.03.2026
Соберон: Куба готова обсуждать с США демократию, но не потерпит агрессии

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Куба готова обсуждать с США любые вопросы, в том числе говорить о демократии, но не потерпит агрессии, заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон.
"Мы открыты к обсуждению всего… Вы хотите говорить о правах человека? Мы готовы говорить о правах человека. У властей США есть озабоченности по поводу прав человека на Кубе? Хорошо. У нас тоже есть озабоченности по поводу прав человека в США… Вы хотите говорить о демократии? Мы готовы говорить о демократии", - сказал Соберон в эфире телеканала Блумберг.
В то же время, по его словам, Куба готова к любым сценариям, помня о том, что США в прошлом уже совершали акты агрессии в ее адрес.
"Так что мы готовы к переговорам, но если кто-то попробует вторгнуться на Кубу, они обнаружат, что весь кубинский народ, 10 миллионов человек, готов защищать наш суверенитет, нашу независимость", - подчеркнул дипломат.
Президент США Дональд Трамп ранее уже угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявлял, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
