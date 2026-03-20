Куба и США могут вместе бороться с наркотрафиком, заявил постпред при ООН

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Куба готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком, заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон.

Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой нацбезопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.