Куба и США могут вместе бороться с наркотрафиком, заявил постпред при ООН

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Куба готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком, заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон.
"Мы могли бы бороться с наркотрафиком", - сказал он в эфире телеканала Блумберг.
В целом начавшийся официальный диалог между островом и Вашингтоном призван вычленить главные вопросы, по которым у них есть разночтения, добавил Соберон. Это позволит приступить к выстраиванию двусторонних "отношений нового характера", полагает он. Вашингтон в этих переговорах представляет госсекретарь Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп ранее уже угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявлял, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой нацбезопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
