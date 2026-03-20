Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/kuba-2081901330.html
Куба и США могут вместе бороться с наркотрафиком, заявил постпред при ООН
2026-03-20T11:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Куба и США могут вместе бороться с наркотрафиком, заявил постпред при ООН

Соберон: Куба готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Куба готова сотрудничать с США в борьбе с наркотрафиком, заявил представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон.
"Мы могли бы бороться с наркотрафиком", - сказал он в эфире телеканала Блумберг.
Он отверг допущения, что диалог с США выгоден только самой Кубе. Наряду с борьбой с наркотрафиком Гавана готова сотрудничать в вопросах миграции, в сфере здравоохранения.
В целом начавшийся официальный диалог между островом и Вашингтоном призван вычленить главные вопросы, по которым у них есть разночтения, добавил Соберон. Это позволит приступить к выстраиванию двусторонних "отношений нового характера", полагает он. Вашингтон в этих переговорах представляет госсекретарь Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп ранее уже угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявлял, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой кубинской угрозой нацбезопасности США. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала