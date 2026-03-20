КСИР сообщил о гибели своего представителя из-за атаки США и Израиля - РИА Новости, 20.03.2026
11:04 20.03.2026 (обновлено: 12:20 20.03.2026)
КСИР сообщил о гибели своего представителя из-за атаки США и Израиля
КСИР сообщил о гибели своего представителя из-за атаки США и Израиля - РИА Новости, 20.03.2026
КСИР сообщил о гибели своего представителя из-за атаки США и Израиля
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини в результате атаки США и Израиля. РИА Новости, 20.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али шамхани
али лариджани
военная операция сша и израиля против ирана
али хаменеи
иран
сша
израиль
в мире, иран, сша, израиль, али шамхани, али лариджани, военная операция сша и израиля против ирана, али хаменеи
В мире, Иран, США, Израиль, Али Шамхани, Али Лариджани, Военная операция США и Израиля против Ирана, Али Хаменеи
КСИР сообщил о гибели своего представителя из-за атаки США и Израиля

КСИР сообщил о гибели Наини в результате атаки США и Израиля

© Фото : Mehr News Agency/Alireza ShanehchianАли Мохаммад Наини
Али Мохаммад Наини - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Mehr News Agency/Alireza Shanehchian
Али Мохаммад Наини. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил о гибели своего официального представителя Али Мохаммада Наини в результате атаки США и Израиля.
"Али Мохаммад Наини погиб утром последнего дня месяца Рамадан (19/20 марта - ред.) в результате преступной и трусливой атаки США и Израиля", - говорится в заявлении, которое опубликовало гостелерадиокомпания Ирана.
Позже Корпус стражей сообщил о начале 67-й волны против баз США и военных объектов Израиля, посвященной погибшему.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. В ходе конфликта были убиты представители военного и политического руководства Ирана, в том числе начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, секретарь Совета обороны Али Шамхани, министр разведки Ирана Исмаил Хатиб, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
"Кардинальные изменения". На Западе рассказали, чем Иран смог удивить США
Вчера, 05:53
 
В миреИранСШАИзраильАли ШамханиАли ЛариджаниВоенная операция США и Израиля против ИранаАли Хаменеи
 
 
