Медведев и Медведчук оценили законность вхождения Крыма и Донбасса в Россию
17:35 20.03.2026
Медведев и Медведчук оценили законность вхождения Крыма и Донбасса в Россию
Медведев и Медведчук оценили законность вхождения Крыма и Донбасса в Россию - РИА Новости, 20.03.2026
Медведев и Медведчук оценили законность вхождения Крыма и Донбасса в Россию
Анализ норм международного права показывает законность воссоединения Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T17:35:00+03:00
2026-03-20T17:35:00+03:00
россия
республика крым
донбасс
антониу гутерреш
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
оон
дмитрий медведев
россия
республика крым
донбасс
россия, республика крым, донбасс, антониу гутерреш, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, оон, дмитрий медведев, политика
Россия, Республика Крым, Донбасс, Антониу Гутерреш, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь, ООН, Дмитрий Медведев, Политика
Медведев и Медведчук оценили законность вхождения Крыма и Донбасса в Россию

Медведев и Медведчук: право доказывает законность входа Крыма и Донбасса в РФ

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Анализ норм международного права показывает законность воссоединения Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в совместной статье в журнале "Международная жизнь".
В январе генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Медведев и Медведчук написали, что выводы Гутерреша несостоятельны и противоречат нормам международного права.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Медведев и Медведчук констатировали, что ООН слаба и беспомощна
Вчера, 17:29
"Между тем системный анализ норм международного права и практики Международного суда ООН дают все основания утверждать, что с учетом исторической и правовой оценки обособление части территории Украины (Автономной Республики Крым, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей) и вхождение в состав России следует рассматривать как способ законного отделения от другой страны или сецессию путем реализации права населяющих ее граждан на внешнее самоопределение через референдум", - сообщается в совместной статье.
Медведев и Медведчук отметили, что в контексте самоопределения речь идет о постоянно действующем праве народа свободно определять свой политический статус.
"Главная цель права на самоопределение состоит в обеспечении возможности демократическим путем, без вмешательства извне устанавливать характеристики общества и государства, основные направления его внутренней и внешней политики. Безусловно, проведение референдума представляет собой демократический путь прямого волеизъявления народа, а не опосредованно представительными институтами", - отметили Медведев и Медведчук.
Они также сообщили, что международное право никогда не исключало реализацию права на самоопределение посредством отделения от материнского государства.
"Само по себе отделение территории от государства в истории международных отношений в целом нередкое явление. Вопрос в придании этому процессу надлежащей правовой формы. И, конечно, в дальнейшем международном признании правовых последствий такого отделения", - поясняется в статье.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Медведев и Медведчук высказались об Украине
Вчера, 17:28
 
