Медведев и Медведчук оценили законность вхождения Крыма и Донбасса в Россию

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Анализ норм международного права показывает законность воссоединения Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в совместной статье в журнале " Международная жизнь ".

"Между тем системный анализ норм международного права и практики Международного суда ООН дают все основания утверждать, что с учетом исторической и правовой оценки обособление части территории Украины (Автономной Республики Крым, Севастополя , Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей ) и вхождение в состав России следует рассматривать как способ законного отделения от другой страны или сецессию путем реализации права населяющих ее граждан на внешнее самоопределение через референдум", - сообщается в совместной статье.

Медведев и Медведчук отметили, что в контексте самоопределения речь идет о постоянно действующем праве народа свободно определять свой политический статус.

"Главная цель права на самоопределение состоит в обеспечении возможности демократическим путем, без вмешательства извне устанавливать характеристики общества и государства, основные направления его внутренней и внешней политики. Безусловно, проведение референдума представляет собой демократический путь прямого волеизъявления народа, а не опосредованно представительными институтами", - отметили Медведев и Медведчук.

Они также сообщили, что международное право никогда не исключало реализацию права на самоопределение посредством отделения от материнского государства.