Медведев и Медведчук оценили законность вхождения Крыма и Донбасса в Россию

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Анализ норм международного права показывает законность воссоединения Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей с Россией, сообщили зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в совместной статье в журнале "Международная жизнь".
В январе генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в отличие от Гренландии, к Крыму и Донбассу принцип самоопределения народов неприменим. Медведев и Медведчук написали, что выводы Гутерреша несостоятельны и противоречат нормам международного права.
"Между тем системный анализ норм международного права и практики Международного суда ООН дают все основания утверждать, что с учетом исторической и правовой оценки обособление части территории Украины (Автономной Республики Крым, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей) и вхождение в состав России следует рассматривать как способ законного отделения от другой страны или сецессию путем реализации права населяющих ее граждан на внешнее самоопределение через референдум", - сообщается в совместной статье.
Медведев и Медведчук отметили, что в контексте самоопределения речь идет о постоянно действующем праве народа свободно определять свой политический статус.
"Главная цель права на самоопределение состоит в обеспечении возможности демократическим путем, без вмешательства извне устанавливать характеристики общества и государства, основные направления его внутренней и внешней политики. Безусловно, проведение референдума представляет собой демократический путь прямого волеизъявления народа, а не опосредованно представительными институтами", - отметили Медведев и Медведчук.
Они также сообщили, что международное право никогда не исключало реализацию права на самоопределение посредством отделения от материнского государства.
"Само по себе отделение территории от государства в истории международных отношений в целом нередкое явление. Вопрос в придании этому процессу надлежащей правовой формы. И, конечно, в дальнейшем международном признании правовых последствий такого отделения", - поясняется в статье.
