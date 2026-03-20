12:12 20.03.2026
Житель Крыма, стрелявший в полицейских, отказался от дачи показаний
Житель села Стефановка Джанкойского района Крыма, открывший огонь из ружья по полицейским, отказывается от дачи показаний, свою вину не признает, сообщили РИА... РИА Новости, 20.03.2026
Происшествия, Республика Крым, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
© СК России по Республике Крым и городу СевастополюМесто перестрелки в селе Стефановка Джанкойского района
© СК России по Республике Крым и городу Севастополю
Место перестрелки в селе Стефановка Джанкойского района. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Житель села Стефановка Джанкойского района Крыма, открывший огонь из ружья по полицейским, отказывается от дачи показаний, свою вину не признает, сообщили РИА Новости в крымских силовых структурах.
Решением суда в четверг мужчина арестован до 16 мая.
"Вину он не признает, молчит", - сказал собеседник агентства.
Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что житель села Стефановка ранил из ружья четырех полицейских, пришедших в его дом в рамках рейда по изъятию оружия и взрывчатых устройств из оборота. Мужчина также бросил гранату, которая сдетонировала. Один из раненных полицейских госпитализирован, троим оказана разовая медицинская помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские, пострадавшие в Крыму, проводили рейд по изъятию оружия
17 марта, 11:22
 
