Эксперт назвала подходящий для поездок на дачу автомобиль
Оптимальным выбором для поездок на дачу являются современные кроссоверы, которые хорошо подходят для загородных грунтовых дорог, а также перевозки вещей или... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T13:07:00+03:00
Автоэксперт Уткина: для поездок на дачу идеально подходят современные кроссоверы
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Оптимальным выбором для поездок на дачу являются современные кроссоверы, которые хорошо подходят для загородных грунтовых дорог, а также перевозки вещей или урожая, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "Автоспеццентр" Анна Уткина.
"Для поездок на дачу оптимальным выбором становятся современные кроссоверы. Согласно опросам, такие транспортные средства ценят за хорошую проходимость и вместительность, необходимые для поездок по грунтовкам и перевозки вещей или урожая. Среди доступных вариантов - Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, которые зарекомендовали себя как практичные модели", - сказала Уткина порталу NEWS.ru
По ее словам, Haval Jolion может привлечь наличием полного привода в определенных комплектациях и дорожным просветом 190 миллиметров, а Chery Tiggo 4 Pro обладает комфортабельной подвеской и возможностью трансформации салона для перевозки крупногабаритных грузов. Также эксперт порекомендовала обратить внимание на Geely Cityray с умеренным расходом топлива, что важно при регулярных поездках за город.
Она отметила, что при выборе автомобиля для поездок на дачу также стоит учитывать состояние проселочных дорог. По ее словам, главными критериями становятся высокий клиренс и энергоемкая подвеска, но не менее важна и грузовместимость.