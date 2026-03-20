Эксперт назвала подходящий для поездок на дачу автомобиль

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Оптимальным выбором для поездок на дачу являются современные кроссоверы, которые хорошо подходят для загородных грунтовых дорог, а также перевозки вещей или урожая, рассказала директор по коммуникациям ГК "Автодом" и ГК "Автоспеццентр" Анна Уткина.

"Для поездок на дачу оптимальным выбором становятся современные кроссоверы. Согласно опросам, такие транспортные средства ценят за хорошую проходимость и вместительность, необходимые для поездок по грунтовкам и перевозки вещей или урожая. Среди доступных вариантов - Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro, которые зарекомендовали себя как практичные модели", - сказала Уткина порталу NEWS.ru

По ее словам, Haval Jolion может привлечь наличием полного привода в определенных комплектациях и дорожным просветом 190 миллиметров, а Chery Tiggo 4 Pro обладает комфортабельной подвеской и возможностью трансформации салона для перевозки крупногабаритных грузов. Также эксперт порекомендовала обратить внимание на Geely Cityray с умеренным расходом топлива, что важно при регулярных поездках за город.