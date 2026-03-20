Генсек ООН рассказал о возможных военных преступлениях на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.03.2026
03:37 20.03.2026
Генсек ООН рассказал о возможных военных преступлениях на Ближнем Востоке
Генсек ООН рассказал о возможных военных преступлениях на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.03.2026
Генсек ООН рассказал о возможных военных преступлениях на Ближнем Востоке
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об основаниях полагать, что военные преступления в конфликте на Ближнем Востоке могли совершать обе стороны. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T03:37:00+03:00
2026-03-20T03:37:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
израиль
антониу гутерреш
оон
politico
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, ближний восток, израиль, антониу гутерреш, оон, politico, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Politico, Военная операция США и Израиля против Ирана
Генсек ООН рассказал о возможных военных преступлениях на Ближнем Востоке

Гутерреш: преступления могли совершать обе стороны конфликта на Ближнем Востоке

Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об основаниях полагать, что военные преступления в конфликте на Ближнем Востоке могли совершать обе стороны.
В среду Израиль атаковал иранское месторождение природного газа Южный Парс, после чего Тегеран нанес ответный удар по крупному энергетическому комплексу в Катаре.
Али Лариджани - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
МИД Ирана призвал СБ ООН отреагировать на убийство Лариджани
18 марта, 11:28
"Если происходят атаки на Иран или со стороны Ирана на энергетическую инфраструктуру, я думаю, что есть разумные основания полагать, что они могут представлять собой военное преступление", - заявил генсек ООН в интервью изданию Politico.
Кроме того, Гутерреш заявил, что растущее число жертв среди гражданского населения делает обе стороны конфликта уязвимыми для возможных обвинений в военных преступлениях.
"Я не вижу никакой разницы. Неважно, кто нападает на мирных жителей. Это совершенно неприемлемо", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
Вчера, 08:00
 
В миреИранБлижний ВостокИзраильАнтониу ГутеррешООНPoliticoВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
