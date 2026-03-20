Командира ВСУ, приказавшего ударить по порту "Кавказ", ждет заочный суд

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинский командир Юрий Яцкевич, отдавший приказ нанести удар по порту "Кавказ" в Краснодарском крае, заочно предстанет перед судом по делу о теракте, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее была установлена причастность Яцкевича к незаконному приказу атаковать гражданские объекты в Орловской области из пусковых установок комплекса "Нептун" в декабре 2025 года, в результате повреждения Орловской ТЭЦ была приостановлена подача электро- и теплоснабжения свыше 20 тысячам жителей региона. Ему предъявили обвинение.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 43-летнего командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича. Он обвиняется по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт, повлекший гибель человека)... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствие обвиняемого, находящегося в розыске", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе Max.
Правоохранителями установлено, что в июле 2024 года Яцкевич отдал приказ на пуск не менее двух противокорабельных ракет "Нептун" по акватории порта "Кавказ" в Темрюкском районе Краснодарского края. По данным прокуратуры, в результате ракетной атаки были повреждены гражданская инфраструктура порта и два морских судна, ряду гражданских лиц причинены телесные повреждения различной степени тяжести, один человек погиб.
Отмечается, что командир заочно заключен под стражу.