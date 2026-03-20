Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:11 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/kndr-2081849990.html
Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке
в мире
кндр
ким чен ын
корейская народная армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076814328_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_1b30f651995452a0b6ba962cdf46c72d.jpg
https://ria.ru/20260313/kndr-2080386841.html
https://ria.ru/20250514/kndr-2016781915.html
https://ria.ru/20260228/vintovki-2077324111.html
https://ria.ru/20260226/chen-2076825597.html
кндр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076814328_59:0:942:662_1920x0_80_0_0_975200af72fdec73545e85a9f7f18602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© Фото : ЦТАКЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : ЦТАК
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕУЛ, 20 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын руководил наступательными учениями пехоты и бронетанковых войск.
Опубликованные ЦТАК фотографии показывают, как Ким Чен Ын вместе с военными находится на броне танка. Лидер КНДР сидит на корпусе машины, а рядом с ним в танке находится его дочь. На машине установлен государственный флаг КНДР.
Как отмечает агентство, Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.
Сообщается, что в учениях были задействованы подразделения специального назначения, бронетанковые подразделения оперативной резервной группировки генштаба, а также танковая рота кавалерийского полка.
По данным ЦТАК, во время учений ударные беспилотники наносили удары по командным пунктам и противотанковым огневым позициям условного противника на основе разведывательных данных в режиме реального времени. Противотанковые ракеты бронеподразделений поражали цели, а подразделения, действующие из засадных позиций, уничтожали беспилотники и вооруженные вертолеты противника.
Кроме того, была проведена демонстрационная атака танковой роты, вооруженной новейшими основными танками.
Отмечается, что в этот день также прошли испытания системы активной защиты нового танка. По данным агентства, машина со стопроцентной точностью перехватывала противотанковые ракеты и беспилотники, атакующие с разных направлений, продемонстрировав эффективность комплексной системы защиты.
Ким Чен Ын заявил, что новейший основной танк является "гордым результатом стратегического намерения ЦК партии", подчеркнув, что разработка ключевых технологий танка заняла около семи лет. По его словам, машина оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы, управляемыми ракетами и комплексом активной защиты.
Он также отметил, что новая техника позволит значительно повысить боеспособность бронетанковых сил и устранить прежние ограничения армии в ведении ночного боя.
"Боевые свойства нашего основного танка несравнимо превосходны. Отныне наши сухопутные войска будут масштабно вооружаться этими превосходными новейшими танками, и наши бронетанковые силы будут развиваться до более высокой ступени", - заявил Ким Чен Ын.
Лидер КНДР подчеркнул необходимость дальнейшего усиления боевой подготовки армии и активного проведения учений, максимально приближенных к условиям реального боя, чтобы вооруженные силы могли выполнять любые боевые задачи в любых условиях.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала