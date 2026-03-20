Ким Чен Ын с дочерью прокатился на новейшем танке

СЕУЛ, 20 мар - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью прокатился на новейшем основном танке во время посещения военных учений, передает Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын руководил наступательными учениями пехоты и бронетанковых войск.

Опубликованные ЦТАК фотографии показывают, как Ким Чен Ын вместе с военными находится на броне танка. Лидер КНДР сидит на корпусе машины, а рядом с ним в танке находится его дочь. На машине установлен государственный флаг КНДР.

Как отмечает агентство, Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу корпуса столичной обороны Корейской народной армии, где наблюдал за тактическими учениями пехотных и танковых подразделений по совместному наступлению.

Сообщается, что в учениях были задействованы подразделения специального назначения, бронетанковые подразделения оперативной резервной группировки генштаба, а также танковая рота кавалерийского полка.

По данным ЦТАК, во время учений ударные беспилотники наносили удары по командным пунктам и противотанковым огневым позициям условного противника на основе разведывательных данных в режиме реального времени. Противотанковые ракеты бронеподразделений поражали цели, а подразделения, действующие из засадных позиций, уничтожали беспилотники и вооруженные вертолеты противника.

Кроме того, была проведена демонстрационная атака танковой роты, вооруженной новейшими основными танками.

Отмечается, что в этот день также прошли испытания системы активной защиты нового танка. По данным агентства, машина со стопроцентной точностью перехватывала противотанковые ракеты и беспилотники, атакующие с разных направлений, продемонстрировав эффективность комплексной системы защиты.

Ким Чен Ын заявил, что новейший основной танк является "гордым результатом стратегического намерения ЦК партии", подчеркнув, что разработка ключевых технологий танка заняла около семи лет. По его словам, машина оснащена интегрированной системой управления огнем, средствами электронной борьбы, управляемыми ракетами и комплексом активной защиты.

Он также отметил, что новая техника позволит значительно повысить боеспособность бронетанковых сил и устранить прежние ограничения армии в ведении ночного боя.

"Боевые свойства нашего основного танка несравнимо превосходны. Отныне наши сухопутные войска будут масштабно вооружаться этими превосходными новейшими танками, и наши бронетанковые силы будут развиваться до более высокой ступени", - заявил Ким Чен Ын.