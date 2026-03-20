МИД КНР прокомментировал возможность снятия санкций США с иранский нефти

11:35 20.03.2026
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 20 мар - РИА Новости. Энергетическая безопасность крайне важна для мировой экономики, все стороны конфликта на Ближнем Востоке несут ответственность за обеспечение бесперебойного снабжения энергосителями, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон в ближайшее время может снять санкции с находящейся на танкерах в море иранской нефти - это около 140 миллионов баррелей.
"Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций", - сказал Линь Цзянь, комментируя возможность снятия санкций США с иранский нефти.
По его словам, Китай глубоко обеспокоен сохраняющейся напряженностью на Ближнем Востоке. "Все стороны должны немедленно прекратить военные действия, чтобы не допустить дальнейшей эскалации ситуации и предотвратить более серьезного влияния региональной нестабильности на глобальное экономическое развитие", - добавил дипломат.
Он подчеркнул, что энергетическая безопасность имеет крайне важное значение для мировой экономики, поэтому все стороны конфликта на Ближнем Востоке несут ответственность за обеспечение стабильного и бесперебойного снабжения энергосителями.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки в ходе конфликта Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
