Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявили в движении - РИА Новости, 20.03.2026
00:21 20.03.2026 (обновлено: 00:29 20.03.2026)
Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявили в движении
Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявили в движении - РИА Новости, 20.03.2026
Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявили в движении
Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море только для стран-агрессоров, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T00:21:00+03:00
2026-03-20T00:29:00+03:00
йемен
иран
сша
красное море
Дарья Буймова
в мире, военная операция сша и израиля против ирана, йемен, ансар алла, иран, сша, красное море
В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана, Йемен, Ансар Алла, Иран, США, Красное море
Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявили в движении

РИА Новости: хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив для агрессоров

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море только для стран-агрессоров, заявил в интервью РИА Новости член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.
Ранее представитель движения заявил РИА Новости, что в случае эскалации в акватории Красного моря интересы таких нейтральных игроков, как Россия и Китай, затронуты не будут.
"Если нас вынудят закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то мы будем атаковать только те страны, которые участвуют в агрессии против Палестины, Ливана или всех стран оси сопротивления (Ирана и Ирака - ред.)", - сказал он.
По словам собеседника агентства, движение рассматривает все варианты развития событий для поддержки Ирана в противостоянии агрессии США и Израиля.
"Йемен рассматривает все варианты. Быть на стороне Ирана - это долг всех арабских и мусульманских государств, особенно учитывая, что агрессия против Ирана стала результатом его достойной, высокоморальной, гуманной и религиозной позиции по палестинской проблеме", - добавил аль-Бухейти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В миреВоенная операция США и Израиля против ИранаЙеменАнсар АллаИранСШАКрасное море
 
 
