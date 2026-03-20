Хуситы могут блокировать Баб-эль-Мандебский пролив, заявили в движении

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Прохор Доренко. Йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив в Красном море только для стран-агрессоров, заявил в интервью РИА Новости член политбюро группировки Мухаммед аль-Бухейти.
Ранее представитель движения заявил РИА Новости, что в случае эскалации в акватории Красного моря интересы таких нейтральных игроков, как Россия и Китай, затронуты не будут.
"Йемен рассматривает все варианты. Быть на стороне Ирана - это долг всех арабских и мусульманских государств, особенно учитывая, что агрессия против Ирана стала результатом его достойной, высокоморальной, гуманной и религиозной позиции по палестинской проблеме", - добавил аль-Бухейти.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
