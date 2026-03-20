Проход через Ормуз закрыт для США и их союзников, заявил иранский депутат

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Проход через Ормузский пролив закрыт для США, Израиля, их союзников, сообщил РИА Новости представитель комиссии по энергетике парламента Ирана Исмаил Хосейни.
"США и Израилю, а также их союзникам и странам, с территории которых осуществлялись атаки на нас, проходить через пролив нельзя, то же касается и ситуаций, связанных с их интересами", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что у Ирана и раньше были возможности, используя силу, установить контроль или закрыть Ормузский пролив, однако Тегеран этого не делал. Текущая же ситуация, добавил Хосейни, связана с тем, что США и Израиль напали на Иран.
Депутат иранского парламента в связи с вопросом о проходе других судов через Ормузский пролив заявил, что европейские страны, которые помогали США и и Израилю перехватывать иранские ракеты, считаются соучастниками конфликта. Судам стран Персидского залива, на территории которых есть американские базы, в настоящий момент проход также не разрешен, добавил Хосейни.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.