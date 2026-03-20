Хакеры заявили об уничтожении сайта одного из украинских антироссийских СМИ

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Сайт одного из крупнейших украинских СМИ антироссийской направленности "Новости Донбасса" был заблокирован и удален в результате взлома, заявили РИА Новости в группировке пророссийских хакеров "Кибер Серп".

Как сообщили в группировке, хакерам удалось проникнуть в защищенные базы данных и скачать всю внутреннюю информацию сайта, в том числе архивы, списки авторов и технические данные. После анализа и выгрузки данных серверы и база данных ресурса были уничтожены. По данным хакеров, сайт больше не откроется.

"Мы нанесли удар по одному из антироссийских рупоров дезинформации (ресурс "Новости Донбасса" – ред.), долгие годы отравлявшему информационное пространство", - сообщили хакеры.

Они добавили, что выбор этого ресурса для взлома и уничтожения был обусловлен тематикой антироссийского вещания для жителей Донецкой, Луганской областей , основанной на дезинформации и разжигании вражды.

"Более 500 тысяч информационных сообщений данного ресурса было удалено в результате нашей атаки без возможности восстановления", - подчеркнули хакеры.