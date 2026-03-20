https://ria.ru/20260320/kent-2081882913.html
Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном, заявил Кент
2026-03-20T10:38:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788106_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_3a7451eb2ea56e18990179b601a2210d.jpg
https://ria.ru/20260319/smi-2081608852.html
https://ria.ru/20260318/kent-2081420388.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063788106_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_34bd50067e4c04b91ccba0e6bab4e815.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кент: Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Израиль боится, что США удастся заключить сделку с Ираном, поэтому Тель-Авив вмешался и не убедил Вашингтон начать военную операцию, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Это то, чего израильтяне боятся. Потому что они знали, что президент Трамп и его команда переговорщиков, вероятно, могут достичь договоренностей… Когда у нас шел диалог об обогащении, думаю, тогда был реальный потенциал заключения сделки", - сказал он в YouTube-подкасте
американского журналиста Скотта Хортона.
Именно тогда, по его словам, активно вмешался Израиль
, который настаивал на том, что Тегеран
собирается создать ядерное оружие, что он разрабатывает ракеты, которые могут достичь Америки
, и что надо принимать меры. И это отразилось на вероятности заключения договоренностей с Ираном
, полагает Кент.
"По моему мнению, те переговоры шли очень хорошо. Они продолжали встречаться, дискуссии продолжались, у них были реальные обсуждения темы обогащения (урана - ред.)… Я думаю, там был потенциал для заключения договоренностей", - добавил он.
По его словам, 12-дневная операция "Полуночный молот" откатила эту вероятность назад.
"Но иранцы очень и очень расчетливые. Когда они нанесли удары в ответ на операцию "Полночный молот", они сделали это очень и очень расчетливо. Они запустили то же количество ракет, что и мы сбросили бомб. И это был сигнал нам, что они все еще заинтересованы в действительности в заключении сделки", - считает Кент.
Ранее на неделе Кент объявил об уходе с поста из-за несогласия с операцией США
против Ирана. Он считает, что Вашингтон
был втянуты в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов "медвежьей услугой", так как их данные попросту не соответствуют действительности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив
объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.