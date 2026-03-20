Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном, заявил Кент - РИА Новости, 20.03.2026
10:38 20.03.2026
Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном, заявил Кент
Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном, заявил Кент - РИА Новости, 20.03.2026
Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном, заявил Кент
Израиль боится, что США удастся заключить сделку с Ираном, поэтому Тель-Авив вмешался и не убедил Вашингтон начать военную операцию, считает бывший директор... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T10:38:00+03:00
2026-03-20T10:38:00+03:00
иран
израиль
сша
в мире, иран, израиль, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Израиль, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном, заявил Кент

Кент: Израиль боится, что США заключат сделку с Ираном

Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Израиль боится, что США удастся заключить сделку с Ираном, поэтому Тель-Авив вмешался и не убедил Вашингтон начать военную операцию, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Это то, чего израильтяне боятся. Потому что они знали, что президент Трамп и его команда переговорщиков, вероятно, могут достичь договоренностей… Когда у нас шел диалог об обогащении, думаю, тогда был реальный потенциал заключения сделки", - сказал он в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.
Джо Кент - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
ФБР заинтересовалась Джо Кентом, выступившим против атаки на Иран
19 марта, 08:50
Именно тогда, по его словам, активно вмешался Израиль, который настаивал на том, что Тегеран собирается создать ядерное оружие, что он разрабатывает ракеты, которые могут достичь Америки, и что надо принимать меры. И это отразилось на вероятности заключения договоренностей с Ираном, полагает Кент.
"По моему мнению, те переговоры шли очень хорошо. Они продолжали встречаться, дискуссии продолжались, у них были реальные обсуждения темы обогащения (урана - ред.)… Я думаю, там был потенциал для заключения договоренностей", - добавил он.
По его словам, 12-дневная операция "Полуночный молот" откатила эту вероятность назад.
"Но иранцы очень и очень расчетливые. Когда они нанесли удары в ответ на операцию "Полночный молот", они сделали это очень и очень расчетливо. Они запустили то же количество ракет, что и мы сбросили бомб. И это был сигнал нам, что они все еще заинтересованы в действительности в заключении сделки", - считает Кент.
Ранее на неделе Кент объявил об уходе с поста из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянуты в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов "медвежьей услугой", так как их данные попросту не соответствуют действительности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Белом доме не ожидали, что Кент объявит об отставке публично, пишут СМИ
18 марта, 13:23
 
В миреИранИзраильСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
