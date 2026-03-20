США стоит пересмотреть отношения с Израилем, заявил Кент

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США следует пересмотреть свои отношения с Израилем на фоне военной операции против Ирана и заново определить, в чем на самом деле заключаются американские интересы на Ближнем Востоке, заявил Джо Кент, ранее покинувший пост руководителя центра по борьбе с терроризмом в аппарате директора Национальной разведки США.
"Я действительно думаю, что пришло время американцам задуматься, каковы наши жизненно важные интересы в области национальной безопасности в регионе. И действительно ли те отношения, которые у нас сейчас есть с этим сверхагрессивным правительством Израиля, управляемым "Ликудом", того стоят для нас?" - сказал Кент в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.
Ранее Кент покинул свой пост из-за несогласия с военной операцией против Ирана.
По его словам, Вашингтону необходимо объективно оценить, насколько нынешний курс в отношении Израиля отвечает собственным интересам США, особенно на фоне новой разрастающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Кент также выразил мнение, что политика Соединенных Штатов в регионе на протяжении многих лет во многом определялась задачами, связанными с безопасностью Израиля, а нынешняя эскалация вокруг Ирана лишь обострила вопрос о цене такого подхода для самих США.
Экс-чиновник добавил, что у президента США Дональда Трампа, по его мнению, остается возможность найти путь к деэскалации и переговорам конфликта с Ираном, если в Вашингтоне будут готовы к серьезному обсуждению альтернатив дальнейшему военному сценарию.