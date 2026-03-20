Эксперты рассказали, как мошенники используют онлайн-опросы
20.03.2026
Эксперты рассказали, как мошенники используют онлайн-опросы
Эксперты рассказали, как мошенники используют онлайн-опросы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985723701_0:299:2719:1828_1920x0_80_0_0_47c084fcc6a5fd22907ab1b6ab8cf4ab.jpg
https://ria.ru/20260320/moshenniki-2081864436.html
https://ria.ru/20260320/rossija-2081860149.html
https://ria.ru/20260319/moshenniki-2081688808.html
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Скамеры используют интернет-сервисы и рассылают письма с онлайн-опросами, чтобы выманивать у потенциальных жертв криптовалюту: в январе-феврале было заблокировано порядка 35 тысяч подобных писем, рассказали РИА Новости в "Лаборатории Касперского".
"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск мошеннических рассылок, распространяемых через сервисы для создания онлайн-опросов. Злоумышленники используют подобные платформы для маскировки ссылок на скам-ресурсы: таким способом они могут продвигать как криптовалютные схемы, так и другие виды мошенничества. За январь и февраль 2026 года решения компании заблокировали почти 35 тысяч подобных писем", - сообщили в компании.
Телефон - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В МВД предупредили о мошеннической рассылке от имени портала mos.ru
Вчера, 08:57
Так, в мошеннической схеме, нацеленной на выманивание криптовалюты, жертва получает электронное сообщение, в котором ей предлагают перейти по ссылке, чтобы поучаствовать в лотерее. Ссылка из письма ведет на онлайн-опрос. Со страницы опроса пользователя перенаправляют на скам-ресурс, где предлагают ввести свое имя и принять участие в розыгрыше - угадать коробку, в которой находится приз.
Мошенническая игра устроена так, что жертва обязательно "побеждает" и находит заветный "приз". Для получения средств пользователь должен указать адрес криптокошелька, но за вывод выигранной суммы якобы нужно заплатить комиссию. На этом и "зарабатывают" злоумышленники.
Отмечается, что мошенники отправляют свои сообщения через формы обратной связи сайтов. Технически такие письма выглядят легальными для защитных решений, а включение в них ссылок на легитимный сервис повышает вероятность того, что получатель попадется в ловушку. Чтобы потенциальная жертва не заподозрила, что ссылка ведет на страницу онлайн-опроса, который используется не по назначению, мошенники намеренно изменяют его структуру - например, прячут кнопку перехода к следующему вопросу.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Мошенники не снизили активность в Telegram после его замедления в России
Вчера, 08:11
"Лаборатория Касперского" сообщила об этой проблеме в одном из сервисов проведения опросов в "Яндексе" и компания устранила ее, заверили в лаборатории.
"Яндекс Взгляд" - сервис для создания и проведения опросов. Контент и база респондентов принадлежат заказчику. Мы со своей стороны предоставляем техническую платформу для обработки данных, но не можем нести ответственность за сам опрос и пользователей за пределами сервиса… Мы наблюдаем снижение интереса к опросам, поэтому ранее приняли решение приостановить работу сервиса с 6 апреля 2026 года. Решение не связано с обращением коллег", - сообщили РИА Новости в свою очередь в пресс-службе "Яндекса".
По словам эксперта "Лаборатории Касперского" по кибербезопасности Анны Лазаричевой, мошенники постоянно ищут способы использовать легитимные онлайн-сервисы в своих схемах, поскольку ссылки на такие ресурсы вызывают больше доверия у пользователей и реже блокируются на начальных этапах. Подобные кампании, как правило, носят массовый характер и не требуют сложной подготовки. Это позволяет злоумышленникам быстро масштабировать атаки и тестировать разные сценарии, подытожила она.
Чтобы снизить риски, пользователям рекомендуется с осторожностью относиться к ссылкам, полученным в сообщениях от неизвестных отправителей, даже если они ведут на известные сервисы. Не стоит вводить учетные данные и совершать платежи на сомнительных ресурсах.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с загранпаспортами
19 марта, 14:04
 
