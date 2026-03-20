В России зарегистрировали товарный знак "Картье"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швейцарская компания Richemont, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак "Картье" в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документу, компания подала заявку на регистрацию знака в феврале 2025 года. Ведомство в марте 2026 года приняло решение зарегистрировать товарный знак "Картье".