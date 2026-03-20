В России зарегистрировали товарный знак "Картье"

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швейцарская компания Richemont, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала товарный знак "Картье" в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документу, компания подала заявку на регистрацию знака в феврале 2025 года. Ведомство в марте 2026 года приняло решение зарегистрировать товарный знак "Картье".
Теперь под этим брендом компания сможет продавать в России ювелирные изделия, драгоценные камни, изделия из жемчуга, зажимы для галстуков, кольца, футляры для украшений, наручные часы.
Ранее Роспатент по заявке той же компании зарегистрировал в России товарные знаки Santos De Cartier и Panthere De Cartier.
Richemont владеет такими брендами, как Cartier, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels и другими. Компания приостановила свою деятельность в России в 2022 году.
Toyota зарегистрировала товарный знак Corolla в России
