Капитан Arctic Metagaz оценил уровень спасательной операции

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Спасательная операция экипажа "Арктик Метагаз" прошла на высоком профессиональном уровне, моряков в Средиземном море подобрал танкер с российским экипажем, сообщил журналистам капитан газовоза "Арктик Метагаз" Андрей Зеленский.
"На спасательной шлюпке связи у нас не было, у нас были средства для подачи сигнала ракетами, пиротехникой и радио небольшого радиуса действия… Мы предварительно давали за день до этого информацию, мы знали, что нас ищут, ждали помощи. 15 часов (ждали – ред). Подобрал в попутного направления танкер с российским экипажем, то есть это была организована операция спасательными службами Мальты, Ливии и, естественно, России, основная часть. Все было на высоком профессиональном уровне", - сообщил Зеленский.
По его словам, на борту танкера моряки чувствовали себя комфортно. "И в первую очередь мы позвонили домой. И очень многие (родственники – ред.) даже просто еще не знали", - рассказал капитан.
Он поблагодарил всех участвующих в организации эвакуации и оформлении документов. "Эта поддержка также ощущалась от заявлений президента (России – ред.), МИДа, министерства транспорта… Это все чувствовалось, ощущалось, это поддерживало мощным импульсом… В общем-то поэтому вы видели всех членов экипажа улыбающимися, это тоже очень много значит", - сказал Зеленский.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.