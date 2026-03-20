Прокурор поручил ГУФСИН Сахалина розыск "крабового короля" Кана

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Представитель обвинения предложил поручить ГУФСИН по Сахалинской области провести международный розыск сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, осужденного за создание преступного сообщества, контрабанду живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонения от уплаты налогов, сообщает корреспондент РИА Новости.

"На основании статей 18.1 и 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации международный розыск Кана поручить ГУФСИН России по Сахалинской области", - заявил прокурор на заседании по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов в Приморском краевом суде

Указанные статьи, как выяснил корреспондент РИА Новости, предусматривают розыск в установленном порядке осужденных, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы. Уголовное дело рассматривалась без участия скрывшегося от следствия сахалинского рыбопромышленника, осуждён он был заочно.

Фрунзенский районный суд Владивостока 12 декабря 2025 года заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов. Суд также взыскал с него в доход государства 4,2 миллиарда рублей - эквивалент стоимости контрабанды краба. Защита обжаловала приговор.

Южную Корею, По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию КНР . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.