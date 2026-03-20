Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 20.03.2026 (обновлено: 17:24 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/izrail-2082007145.html
В Израиле после ракетного обстрела со стороны Ирана загорелся жилой дом
2026-03-20T17:00:00+03:00
2026-03-20T17:24:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
али хаменеи
амир саид иравани
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082012197_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_71732b01520cbd014caaa714529629a6.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082012197_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_608fbde94a7609ea41830e3b1885c22d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Израиль, США, Али Хаменеи, Амир Саид Иравани, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Kan: в израильском Реховоте загорелся жилой дом после падения осколков ракеты

© REUTERS / Amir CohenПоследствия иранского удара в Реховоте, Израиль
Последствия иранского удара в Реховоте, Израиль
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Малоэтажный жилой дом загорелся в израильском городе Реховот после падения осколков ракеты или падения кассетного боеприпаса в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Ранее в центральной части Израиля сработала воздушная тревога. Армия Израиля за несколько минут до этого сообщила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана. Как убедился корреспондент РИА Новости, над центром страны были слышны многочисленные взрывы, что, как правило, характерно для перехвата ракеты с кассетной боевой частью, которая на подлете к земле распадается на десятки небольших боеприпасов.
"В Реховоте в результате обстрела был поврежден дом, на месте происшествия вспыхнул пожар", - сообщила гостелерадиокомпания.
На месте работают пожарные и спасатели. По данным телерадиокомпании, дом пострадал от падения осколка ракеты-перехватчика или от падения кассетного боеприпаса.
Данных о пострадавших не поступало.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала