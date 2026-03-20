В Израиле после ракетного обстрела со стороны Ирана загорелся жилой дом

"В Реховоте в результате обстрела был поврежден дом, на месте происшествия вспыхнул пожар", - сообщила гостелерадиокомпания.

На месте работают пожарные и спасатели. По данным телерадиокомпании, дом пострадал от падения осколка ракеты-перехватчика или от падения кассетного боеприпаса.