В Израиле после ракетного обстрела со стороны Ирана загорелся жилой дом

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Малоэтажный жилой дом загорелся в израильском городе Реховот после падения осколков ракеты или падения кассетного боеприпаса в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
Ранее в центральной части Израиля сработала воздушная тревога. Армия Израиля за несколько минут до этого сообщила, что зафиксировала очередной пуск ракет из Ирана. Как убедился корреспондент РИА Новости, над центром страны были слышны многочисленные взрывы, что, как правило, характерно для перехвата ракеты с кассетной боевой частью, которая на подлете к земле распадается на десятки небольших боеприпасов.
"В Реховоте в результате обстрела был поврежден дом, на месте происшествия вспыхнул пожар", - сообщила гостелерадиокомпания.
На месте работают пожарные и спасатели. По данным телерадиокомпании, дом пострадал от падения осколка ракеты-перехватчика или от падения кассетного боеприпаса.
Данных о пострадавших не поступало.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.