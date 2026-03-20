ЦАХАЛ заявила об ударах по двум тысячам целей в Ливане с начала операции - РИА Новости, 20.03.2026
15:25 20.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударах по двум тысячам целей в Ливане с начала операции
ЦАХАЛ заявила об ударах по двум тысячам целей в Ливане с начала операции - РИА Новости, 20.03.2026
ЦАХАЛ заявила об ударах по двум тысячам целей в Ливане с начала операции
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что нанесла удары более чем по 2 тысячам объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане с начала вооруженного РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T15:25:00+03:00
2026-03-20T15:25:00+03:00
в мире
ливан
израиль
иран
али хаменеи
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
израиль
иран
в мире, ливан, израиль, иран, али хаменеи, хезболла, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Иран, Али Хаменеи, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об ударах по двум тысячам целей в Ливане с начала операции

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по двум тысячам целей "Хезболлы" c начала операции

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в пятницу, что нанесла удары более чем по 2 тысячам объектов шиитского движения "Хезболлах" в Ливане с начала вооруженного конфликта.
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с начала операции в Ливане нанесла удары более чем по 2 тысячам террористических объектов", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Согласно сообщению, атаке подверглись около 120 командных пунктов движения, более 100 оружейных складов и более 120 пусковых установок. Кроме того, было убито более 570 членов "Хезболлах", среди них более 200 бойцов спецподразделения "Радван".
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.
В миреЛиванИзраильИранАли ХаменеиХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
