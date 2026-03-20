"Больше так не делайте": в США пришли в ужас от позавчерашнего шага Израиля

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Удары Израиля по месторождению Южный Парс в Иране и последующие ответы со стороны Тегерана поставили США на грань катастрофы, из-за чего глава Белого дома даже пригрозил Тель-Авиву, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире американской программы Breaking Points.
"Израильтяне атаковали месторождение природного газа в Иране, а затем иранцы нанесли ответный удар <…> и цена барреля нефти выросла. Я видел, что утром она поднялась примерно до 115 долларов. Это катастрофа для Соединенных Штатов и для мировой экономики. Поэтому то, что произошло вчера, действительно имело значение. Из-за этого президент Трамп ясно дал понять израильтянам: никогда больше так не делайте. <…> Худший сценарий заключается в том, что повысится не только цена на бензин и нефть, но и цена на продукты питания. Это вызовет масштабную инфляцию, которая замедлит экономический рост и приведет к гибели множества людей по всему миру", — рассказал ученый.
По словам профессора, сложившаяся ситуация закрепляет преимущество Ирана в стратегическом плане.
"Если уж он (Трамп. — Прим. ред.) решил воевать, то это будет последняя война, которую он захочет начать. И причина в том, что сегодня большинство козырей в руках иранцев. <…> Иран может нанести огромный ущерб международной экономике. И мы мало что можем сделать, чтобы это предотвратить. Сейчас мы находимся в опасном положении. Но по мере продвижения вперед ситуация только ухудшается", — подытожил Миршаймер.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.