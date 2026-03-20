Израиль атаковал электроподстанцию на юге Ливана

"Главная трансформаторная подстанция в Султании, район Бинт-Жбейль, подверглась удару, который, по предварительным данным, привел к полному уничтожению всех ячеек распределительных выходов и повреждению одного силового трансформатора, а также комнаты управления и защиты", - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, в результате удара главная подстанция полностью выведена из строя, в результате обесточен как город, так и расположенные рядом населенные пункты.

Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. Израильская армия 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. При этом достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдались израильской стороной. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.