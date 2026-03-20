Источник рассказал, что произошло на обсуждениях ЕС и Венгрии по Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", сообщили РИА Новости источники, знакомые с ходом обсуждений.