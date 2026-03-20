02:23 20.03.2026
Источник рассказал, что произошло на обсуждениях ЕС и Венгрии по Украине
Источник рассказал, что произошло на обсуждениях ЕС и Венгрии по Украине
Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками... РИА Новости, 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/zelenskiy-2081837911.html
https://ria.ru/20260319/fitso-2081813084.html
В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Евросоюз
Источник рассказал, что произошло на обсуждениях ЕС и Венгрии по Украине

РИА Новости: попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит Украине зашли в тупик

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Попытки ЕС убедить Венгрию одобрить кредит на 90 миллиардов евро Украине заходят в тупик, поскольку Будапешт продолжает связывать свою позицию с поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", сообщили РИА Новости источники, знакомые с ходом обсуждений.
Ранее Орбан заявил, что Украина не получит от ЕС кредит, если она не возобновит поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Венгерский премьер указал, что нефтяная блокада используется для вмешательства в венгерские выборы на стороне партии "Тиса".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Есть только одно решение": на Западе высказались о смещении Зеленского
02:04
"Лидеры обсуждали на саммите Украину и кредит в 90 миллиардов (евро - ред.), и Орбан не меняет своей позиции по этому вопросу. Он говорит, что если поток газа по трубопроводу "Дружба" в Венгрию не возобновится, он не сможет дать зеленый свет ничему, что выгодно Украине. Поэтому лидеры продолжают обсуждать, чтобы найти решение этой проблемы", - рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что этот вопрос становится одним из самых сложных на саммите, поскольку ЕС стремится сохранить единство позиций по Украине, одновременно сталкиваясь с необходимостью учитывать разные энергетические потребности стран-членов.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Фицо заявил, что готов принять новые меры против Киева из-за "Дружбы"
Вчера, 21:07
 
