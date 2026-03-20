VK Видео: 79% зумеров любят пересматривать фильмы по несколько раз - РИА Новости, 20.03.2026
16:26 20.03.2026
VK Видео: 79% зумеров любят пересматривать фильмы по несколько раз
VK Видео: 79% зумеров любят пересматривать фильмы по несколько раз

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. В VK Видео изучили, почему зрители повторно смотрят знакомый видеоконтент и какие ролики досматривают до конца. У большинства пользователей есть привычка пересматривать одни и те же видео: 70% респондентов возвращаются к фильмам и сериалам, 51% — к коротким роликам. Причины у всех разные: от желания отдохнуть после работы до потребности справиться с личными переживаниями.

Почему пересматривают фильмы, сериалы и шоу

Длинные видео повторно смотрят 70% зрителей, обычно через неделю и больше. Чаще других к привычным сюжетам возвращаются молодые люди до 24 лет (79%), реже всего — пользователи старше 45 лет (52%). В 54% случаев респонденты пересматривают фильмы и сериалы после работы: знакомый контент позволяет отдохнуть и отвлечься. Чаще это делают женщины (58%), мужчины реже (47%). Для 42% опрошенных повторный просмотр — способ справиться с переживаниями в периоды изменений в жизни: расставаний, новых отношений, профессионального кризиса.
Почему пересматривают клипы

Короткие ролики повторно смотрит 51% зрителей, причём 40% делают это сразу после первого просмотра. Главные мотивы — желание снова получить удовольствие от изображения или аудио (40%), вдохновиться (40%), лучше запомнить информацию (36%), вспомнить старые мемы (35%).
Какой видеоконтент досматривают до конца

Большинство респондентов (81%) чаще или всегда досматривают длинные видео. Основной фактор — интересный сюжет (72%). Знакомые фильмы и сериалы смотрят до титров 59% респондентов. Опрошенные чаще всего не дожидаются конца ролика, если он скучный, затянутый и предсказуемый (52%). Реже досматривают длинные видео те, кто смотрит их фоном.

Какие жанры досматривают чаще всего

Зрители чаще всего досматривают комедии (57%), фэнтези и фантастику (52%), детективы (45%). Не смотря до конца чаще фильмы в жанре артхауса (39%), ужасы и триллеры (31%), боевики (30%).
Исследование проведено методом онлайн-опроса, в нем приняли участие более 1 200 респондентов.
 
