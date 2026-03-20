Иран предложил создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.03.2026
18:43 20.03.2026 (обновлено: 20:31 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/iran-2082036324.html
Иран предложил создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке
Иран предложил создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 20.03.2026
Иран предложил создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке
Тегеран предлагает создать структуру по обеспечению безопасности Ближнего Востока с участием стран региона, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:43:00+03:00
2026-03-20T20:31:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
масуд пезешкиан
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260320/iran-2081851915.html
иран
ближний восток
тегеран (город)
в мире, иран, ближний восток, масуд пезешкиан, тегеран (город)
В мире, Иран, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Тегеран (город)
Иран предложил создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке

Иран предложил создать структуру по обеспечению безопасности на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Тегеран предлагает создать структуру по обеспечению безопасности Ближнего Востока с участием стран региона, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Мы готовы урегулировать все проблемы с вами. Предлагаем для обеспечения мира и спокойствия в регионе создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке, в которую войдут исламские страны, чтобы обеспечивать мир, стабильность и безопасность", - сказал он в обращении по случаю иранского нового года.
По его словам, ближневосточные страны не нуждаются в присутствии "чужаков" в регионе.
"У нас нет права воевать друг с другом. Мы не имеем права под любым предлогом, который враг уготовил нам, ссориться… Мы (Иран - ред.) ни в коем случае не думаем о вмешательстве во внутренние дела других стран и не хотим подрывать безопасность региона", - добавил Пезешкиан в свете того, что Тегеран наносит удары по объектам на территории соседних стран, где расположены базы США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
