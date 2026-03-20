Иран предложил создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке
Тегеран предлагает создать структуру по обеспечению безопасности Ближнего Востока с участием стран региона, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:43:00+03:00
2026-03-20T20:31:00+03:00
ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Тегеран предлагает создать структуру по обеспечению безопасности Ближнего Востока с участием стран региона, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Мы готовы урегулировать все проблемы с вами. Предлагаем для обеспечения мира и спокойствия в регионе создать структуру по безопасности на Ближнем Востоке
, в которую войдут исламские страны, чтобы обеспечивать мир, стабильность и безопасность", - сказал он в обращении по случаю иранского нового года.
По его словам, ближневосточные страны не нуждаются в присутствии "чужаков" в регионе.
"У нас нет права воевать друг с другом. Мы не имеем права под любым предлогом, который враг уготовил нам, ссориться… Мы (Иран - ред.) ни в коем случае не думаем о вмешательстве во внутренние дела других стран и не хотим подрывать безопасность региона", - добавил Пезешкиан в свете того, что Тегеран наносит удары по объектам на территории соседних стран, где расположены базы США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.