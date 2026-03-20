"Настоящее посмешище". Дерзкие слова Каллас об Иране вызвали гнев на Западе

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен в соцсети X раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против Ирана.
Каллас ранее заявила, что ЕС продолжит применять санкционные меры против исламской республики и "защищать свои интересы" на фоне продолжения конфликта на Ближнем Востоке.
"ЕС превратился в настоящее посмешище. Его попытки прикрыть силовую политику риторикой либерально-демократических ценностей выглядят не более чем комедией", — ответил на это Диесен.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.