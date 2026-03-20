"Самоубийственный шаг". В США рассказали о фатальной ошибке в Иране

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Попытка захвата иранского острова Харк станет катастрофой для США, пишет Responsible Statecraft.
"С тактической точки зрения положение крайне печальное. Для тех подразделений, которые к своему сожалению получат приказ о захвате Харка, эта операция станет чем-то вроде самоубийственного шага или добровольного попадания в заложники", — пишет издание.
Как пишет Responsible Statecraft, операция Вашингтона по захвату Харка может обернуться резкой эскалацией конфликта.
В понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, что потребует высадки американских военных. Командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алиреза Тангсири в этот же день подчеркнул, что возможная атака Штатов на этот остров, где расположен крупнейший нефтяной терминал Ирана, существенно отразится на стоимости нефти.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.