Операция США в Иране обходится дороже начала вторжения в Ирак, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Военная операция США против Ирана уже на нынешнем этапе обходится Вашингтону дороже, чем начальная фаза вторжения в Ирак в 2003 году, пишет журнал Newsweek, сравнивая нынешний запрос администрации президента Дональда Трампа с расходами времен Джорджа Буша-младшего.
По данным издания, для продолжения следующего этапа операции "Эпическая ярость" Пентагон запросил у конгресса 200 миллиардов долларов. Как отмечает Newsweek, это примерно на 67 миллиардов больше, чем администрация Буша просила в марте 2003 года, когда начиналась война в Ираке. Даже с поправкой на инфляцию тот запрос — 74,7 миллиарда долларов — соответствовал бы сегодня примерно 133 миллиардам, что все равно значительно ниже нынешнего уровня.
Журнал подчеркивает, что речь идет о разных по структуре кампаниях. Если вторжение в Ирак предполагало крупную наземную операцию с участием более 150 тысяч военнослужащих, бронетехники и коалиции из 49 стран, то нынешняя операция против Ирана ведется без ввода сухопутных войск и строится как интенсивная воздушно-морская кампания. Однако именно современный высокотехнологичный характер войны, как отмечает издание, и делает ее особенно дорогой уже на старте.
Newsweek пишет, что значительная часть расходов связана не с содержанием большой группировки на земле, как это было в Ираке, а с быстрым расходованием высокоточного оружия. По оценке издания, за три недели США нанесли удары более чем по 7 тысячам целям на территории Ирана, что привело к беспрецедентному расходу современных боеприпасов. В частности, крылатые ракеты Tomahawk обходятся примерно в 3,5 миллиона долларов за единицу, тогда как корректируемые авиабомбы JDAM стоят менее 100 тысяч долларов, но на раннем этапе операции американские силы в значительной степени полагались именно на более дорогие средства поражения дальнего действия.
Как отмечает издание, уже к четвертому дню операции американские военные начали активнее переходить на более дешевые и массовые боеприпасы — JDAM, кассетные и неуправляемые бомбы. Это позволило замедлить темпы ежедневных расходов после начального удара. Тем не менее, по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), к 12-му дню общая стоимость кампании достигла 16,5 миллиарда долларов против 11,3 миллиарда на шестой день, то есть выросла на 46%.
Старший советник CSIS Марк Канчиан заявил Newsweek, что сам момент запроса дополнительного финансирования выглядит необычным. По его словам, нетипично просить о дополнительном пакете еще до окончания конфликта, если только не ожидается его затягивание.
Отдельно журнал указывает, что нынешний запрос Пентагона должен покрыть не только уже проведенные операции, но и возможные будущие удары, а также восполнение запасов вооружений. Министр войны США Пит Хегсет ранее заявлял, что средства нужны в том числе на пополнение арсеналов, резко сократившихся из-за интенсивности кампании против Ирана.