Тегеран не получал от Вашингтона сигналов о переговорах, заявил МИД Ирана

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Тегеран не получал от Вашингтона посланий о переговорах или прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Нет. Как Вы знаете, мы вели дипломатический переговорный процесс. И это уже второй раз, когда мы были заняты переговорным процессом с США , а они в это время напали на Иран . Что это означает? То, что США не придают значения ни дипломатии, ни переговорам, ни диалогу", - сказал дипломат, отвечая на вопрос Sputnik, поступали ли от США послания о переговорах или прекращении огня.

По словам Багаи, США исключительно нацелены на навязывание своих односторонних требований, а нынешний конфликт - "яркий пример предательства США по отношению к дипломатии и их безоговорочного подчинения желаниям Израиля".

"Мы сконцентрированы только на одном сейчас: защите нашей собственной страны и ее территории", - добавил Багаи.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока