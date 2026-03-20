Чиновники США и Израиля отныне не будут в безопасности, заявил Иран

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Военные и чиновники США и Израиля отныне не будут в безопасности, заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абольфазль Шекарчи на фоне продолжающегося конфликта с США и Израилем.
"Ваши официальные лица, командиры, летчики и солдаты отныне не будут находиться в безопасности ни в одной точке мира", - сказал Шекарчи, обращаясь к США и Израилю, его слова приводит гостелерадиокомпания Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.