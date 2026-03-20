Спрос на литературу об Иране вырос на треть за год, показало исследование
Продажи художественной литературы об Иране выросли на 30% по сравнению с 2025 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес." РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T11:18:00+03:00
"Литрес": спрос на художественную литературу об Иране вырос на 30% за год
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продажи художественной литературы об Иране выросли на 30% по сравнению с 2025 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес."
Рейтинг самых популярных художественных произведений возглавляет роман Джеймса Клавелла "Ураган. Книга 1. Потерянный рай", отметили в пресс-службе. В тройку лидеров также вошел роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур "Женщины без мужчин", написанный как протест против положения женщины в Иране. Четвертой стала "Книга судьбы" Паринуш Сание, роман, в котором частные судьбы вплетены в контекст истории страны от времен правления шаха Пехлеви до наших дней. Замыкает пятерку лидеров повесть Садека Хедаята "Слепая сова" — сюрреалистическая история о художнике, в чью реальность вторгаются обитатели мира иного.
В "Литрес" добавили, что увеличение спроса на художественную прозу, посвященную жизни в Иране или истории этого государства, можно назвать поступательным: в 2025 году выручка на 14% превысила показатели 2024 года.