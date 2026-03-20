Спрос на литературу об Иране вырос на треть за год, показало исследование

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Продажи художественной литературы об Иране выросли на 30% по сравнению с 2025 годом, сообщили РИА Новости в пресс-службе книжного сервиса "Литрес."

"Книжный сервис " Литрес " изучил спрос на художественную литературу об Иране . Выручка (по всем моделям монетизации) с продажи романов, посвященных жизни в этой стране, в 2026 году (01.01.2026–18.03.2026) увеличилась на 30% в сравнении с аналогичным периодом год назад (01.01.2025–18.03.2025)", - говорится в сообщении

Рейтинг самых популярных художественных произведений возглавляет роман Джеймса Клавелла "Ураган. Книга 1. Потерянный рай", отметили в пресс-службе. В тройку лидеров также вошел роман иранской писательницы Шахрнуш Парсипур "Женщины без мужчин", написанный как протест против положения женщины в Иране. Четвертой стала "Книга судьбы" Паринуш Сание, роман, в котором частные судьбы вплетены в контекст истории страны от времен правления шаха Пехлеви до наших дней. Замыкает пятерку лидеров повесть Садека Хедаята "Слепая сова" — сюрреалистическая история о художнике, в чью реальность вторгаются обитатели мира иного.