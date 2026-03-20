Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля - РИА Новости, 20.03.2026
10:53 20.03.2026 (обновлено: 11:25 20.03.2026)
Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля
Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля - РИА Новости, 20.03.2026
Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер потребовал от Лондона воздержаться от поддержки РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T10:53:00+03:00
2026-03-20T11:25:00+03:00
в мире
иран
сша
великобритания
аббас аракчи
кир стармер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/08/2079340677_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_f674d8a39e09f9ff9dab729119413648.jpg
https://ria.ru/20260307/iran-2079205236.html
https://ria.ru/20260320/iran-2081845776.html
иран
сша
великобритания
в мире, иран, сша, великобритания, аббас аракчи, кир стармер, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Великобритания, Аббас Аракчи, Кир Стармер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля

Аракчи потребовал от Лондона воздержаться от поддержки действий США и Израиля

© AP Photo / Vahid SalemiИранский флаг на площади Азади в Тегеране
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Иранский флаг на площади Азади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер потребовал от Лондона воздержаться от поддержки действий США и Израиля против Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел.
Британский премьер Кир Стармер 2 марта сообщил, что Лондон принял просьбу Вашингтона использовать военные базы государства для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Министерство обороны Соединенного Королевства 7 марта подтвердило, что Соединенные Штаты начали использовать базы Великобритании в операции против исламской республики.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
"Ждем": КСИР сделал резкое заявление о сопровождающих танкеры военных США
7 марта, 11:49
"Аракчи потребовал, чтобы британские власти воздержались от любого сотрудничества с США и сионистским режимом (Израилем - ред.) в вопросах предоставления военной и медийной помощи", - говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Ирана.
Глава иранского МИД также раскритиковал Великобританию за предоставление баз США, заявив, что подобные шаги рассматриваются как соучастие в агрессии против Тегерана, а также указал, что поддержка атак против Ирана приведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Комментируя ситуацию в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке, Аракчи вновь подчеркнул, что обстановка может нормализоваться при остановке атак против Ирана, а окончание конфликта должно сопровождаться гарантиями того, что он не повторится.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Они попались". На Западе рассказали, какой новый сюрприз преподнес Иран
Вчера, 03:59
 
В миреИранСШАВеликобританияАббас АракчиКир СтармерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
