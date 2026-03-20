Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер потребовал от Лондона воздержаться от поддержки действий США и Израиля против Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел.
Британский премьер Кир Стармер 2 марта сообщил, что Лондон принял просьбу Вашингтона использовать военные базы государства для нанесения ударов по складам ракет в Иране. Министерство обороны Соединенного Королевства 7 марта подтвердило, что Соединенные Штаты начали использовать базы Великобритании в операции против исламской республики.
Глава иранского МИД также раскритиковал Великобританию за предоставление баз США, заявив, что подобные шаги рассматриваются как соучастие в агрессии против Тегерана, а также указал, что поддержка атак против Ирана приведет к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Комментируя ситуацию в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке, Аракчи вновь подчеркнул, что обстановка может нормализоваться при остановке атак против Ирана, а окончание конфликта должно сопровождаться гарантиями того, что он не повторится.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.