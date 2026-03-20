Иран потребовал от Британии воздержаться от поддержки США и Израиля

ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер потребовал от Лондона воздержаться от поддержки действий США и Израиля против Тегерана, сообщило иранское министерство иностранных дел.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.