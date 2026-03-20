Мистер Путин, не надо: в Иране за час разбились мечты США о слабости России



Прямая цитата: "Их военно-морские силы исчезли. Их военно-воздушные силы исчезли. Их зенитное оборудование исчезло. Мы летаем куда хотим. Никто даже не стреляет в нас". Ну вот и все: президент США Дональд Трамп торжественно заявил, что с Ираном покончено.

Скептики повержены, патриоты взволнованы, зрители плачут, публика в восторге.

Америка вернулась на большую арену.

Но на арене при этом происходит что-то странное: поверженный Иран только наращивает мощь своих ударов, а в западных источниках появились сообщения о том, что иранцы приступили к активному минированию Ормузского пролива к югу от острова Ларак, то есть самое узкое место пролива превращается вообще в игольное ушко.

Одновременно с этим военные аналитики обратили внимание на то, что обе ударные авианосные группы ВМС США, которые, собственно, обеспечивают главную поражающую мощь в атаках по Ирану, отошли на неприлично далекое расстояние от зоны активных действий — более тысячи километров. При этом самолеты палубной авиации снаряжаются аж тремя (!) подвесными топливными баками и поэтому могут нести всего по две бомбы (ну это как носить воду из колодца кружкой).

А что такое, господа хорошие? Ведь кто в армии служил, тот в кино не смеется, а американские авианосцы не боятся никого и ничего.

Как недавно написал Институт ВМС США, "авианосцы остаются наиболее эффективным инструментом для выполнения многих задач, которые США требуют от своего флота". Это же подтвердил командующий Индо‑Тихоокеанским командованием ВС США адмирал Сэмюэл Папаро: "Ничто не сравнится по мобильности, массе и огневой мощи с авианосцем ВМС США ".

Весь пафос авианосного мышления американских политиков и военных строится на постулате, что их авианосцы невозможно уничтожить. Ради этого вокруг авианосца выстраивается многоуровневая система обороны от атак из-под воды, с поверхности и с воздуха, в которой участвуют десятки судов и сотни самолетов. Стандартный "авианосный ордер" состоит из авианосца, одной-двух АПЛ, пары крейсеров, нескольких эсминцев, нескольких фрегатов и минимум одного судна снабжения. Если грубо, то подлодки охотятся за подлодками противника, крейсеры защищают от надводных кораблей, эсминцы отвечают за ПВО и противоракетную оборону, а фрегаты специализируются на противолодочной борьбе и усиливают ПВО.

Сам же авианосец в теории по своей конструкции практически непотопляем (последний авианосец США потеряли аж 81 год назад у Иводзимы, а с тех пор они стали мощнее и защищеннее). Отправить на дно авианосец обычным оружием (бомбы, снаряды, мины и торпеды) очень тяжело, поскольку он разделен на множество бронированных отсеков плюс все критические системы продублированы и разнесены максимально далеко друг от друга.

Все это хорошо и замечательно, но тем же иранцам на всю эту непотопляемость наплевать. Некоторое время назад они заявили, что "все американские авианосцы будут являться для Ирана законными целями".

И надо же какое совпадение: сразу после этого на самом большом и мощном авианосце США " Джеральд Форд " якобы произошел "небольшой пожар в прачечной", который продолжался 30 часов, после чего корабль срочно отправили на ремонт на военную базу США на Кипре . Любопытно, что в 1967 году на авианосце США "Форрестол" тоже произошел пожар, во время которого погибли 134 моряка. Так вот: тот пожар потушили всего за 16 часов. Иными словами, есть серьезные основания полагать, что по "Форду" все же что-то серьезно прилетело, потому что никакая прачечная не может полыхать столько, как министерство культуры.

Поэтому даже с разбомбленным Ираном американцы играют в снежки через забор, боясь выйти на улицу, потому что мама заругает.

А что мама теперь скажет про русских – это вообще инфарктная история.

В свое время после появления самой первой информации о российских ракетах "Циркон" издание National Interest просто порвало: "Подобное оружие в сочетании со средствами обнаружения целей в открытом океане может превратить авианосцы в могилы стоимостью миллиарды долларов для тысяч американских моряков".

Даже у предшественника "Циркона", ракеты "Оникс", были почти 100% шансы потопить авианосец в случае залпа по АУГ из нескольких десятков ракет. В случае же "Циркона", летящего со скоростью 9 Махов на 1500 километров, никакие кольца безопасности и пояса верности авианосец не спасут.

Еще одним посланцем плохих новостей для американских авианосцев является наша крылатая ракета воздушного базирования Х-32. Основное предназначение ракеты – уничтожение надводных кораблей и авианосных ударных группировок. Но у нашей Х-32 обнаружились многочисленные таланты, и сейчас она проходит успешную обкатку на наземных целях на Украине , нарабатывая опыт боевого применения.

И конечно, тот самый "Посейдон", который в одиночку может вынести вообще всю АУГ до последней шлюпки с Леонардом Ди Каприо

Вчера управление директора нацразведки США опубликовало "Ежегодную оценку угроз разведывательного сообщества США за 2026 год". Забавная цитата: "Россия сохраняет способность избирательно оспаривать интересы США в глобальном масштабе военными и невоенными средствами. Ее мощные, передовые обычные и ядерные вооруженные силы представляют собой постоянную угрозу для Родины, союзников и партнеров США, а также американских войск за рубежом. <…> Россия располагает передовыми системами, включая противокосмическое оружие, гиперзвуковые ракеты и подводные возможности, предназначенные для нейтрализации военных преимуществ США".

"Нейтрализация военных преимуществ США" — это как раз про авианосцы, если кто не понял.