"Утратил контроль". На Западе заявили о резком сдвиге ситуации в Иране

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.Западным странам придется признать, что, стремясь оказывать давление на Россию и Иран, они потерпели фиаско, заявил бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
"Не было глубокого осмысления того, чего именно мы хотели достичь этими санкциями или этой войной против России или Ирана. И сегодня Запад вынужден признать, что потерпел неудачу — как с санкциями, так и с попытками оказать давление на эти страны. Потому что теперь обе они фактически контролируют ситуацию. Это означает, что, если посмотреть с другой стороны, Запад полностью утратил контроль над происходящим", — отметил он.
При этом полковник подчеркнул, что США терпят поражение в Иране как в оперативном, так и стратегическом плане.
"Уничтожая объекты США на Ближнем Востоке, иранцы достигают двух целей. Первая — оперативная, поскольку эти базы США использовались как плацдармы для операций против Ирана. <…> Если вы уничтожаете, скажем, радиолокационные станции раннего предупреждения или фазированные антенные решетки — а многие из них были уничтожены, — это сильно влияет на оперативную сторону работы базы. <…> Есть и другая цель: иранцы хотят наглядно доказать, что базы США существуют не для защиты арабских стран, а для защиты Израиля и уничтожения Ирана", — отметил он.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
