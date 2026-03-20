"Кардинальные изменения". На Западе рассказали, чем Иран смог удивить США

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент страны Дональд Трамп удивился атакам Ирана, хотя его еще давно предупреждали о таких возможностях, заявил британский дипломат в отставке Аластер Крук в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, что в США происходят кардинальные изменения в психологии. <…> Нарастает паника. <…> Зачем Трамп ввязался в заведомо проигрышное дело? <…> В этом уравнении есть нечто невидимое, некая структура из прошлого, способная принуждать людей к определенному поведению и загонять их в ловушку. <…> Очевидно, что она существует и обладает огромной властью, но вопрос о том, кто на самом деле управляет судьбой Америки", — отметил он.
Вместе с тем Крук выразил недоумение по поводу реакции главы Белого дома на иранские контрудары.
"Дональд Трамп сказал, что его крайне удивили атаки Ирана на американские базы в арабских государствах Персидского залива. <…> Это на самом деле его удивило? <…> Ведь мы об этом предупреждали еще в начале двенадцатидневной войны в июне 2025 года — говорили, как отреагирует Иран и насколько разрушительными могут быть последствия для всего региона", — подчеркнул эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.